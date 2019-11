Pražské jaro s Berlínskou filharmonií i Alem di Meolou

„Připravili jsme silný program, který navazuje na to nejlepší z tradice, žije však i současností,“ konstatuje ředitel festivalu Roman Bělor.

Jubilejní ročník nabídne 53 koncertů, ve kterých budou zastoupeny různé styly i období, v premiéře zazní mnoho nových skladeb. Přijedou BBC Symphony Orchestra, Academy of St Martin in the Fields s Murrayem Perahiou či Vídeňští symfonikové. Po pěti letech se vrátí i Petrohradská filharmonie.