Pozdrav z izolace. Johnny Depp a Jeff Beck zahráli Lennonovu Isolation

Jeff Beck se coververzi Isolation rozhodl vydat v době pandemie, protože izolace je dnes něco, co lidi dobře znají. „Nečekali jsme, že to vydáme tak brzy, ale kvůli těžkým dnům a opravdové izolaci, jakou lidé zažívají v této náročné době, jsme se rozhodli, že teď může být ta pravá doba, abyste to všichni slyšeli,“ uvedl.

Beck patří k nejuznávanějším muzikantům na světě. Hrával s Jimmym Pagem či Yardbirds a později založil Jeff Beck Group. I dnes po půl století v oboru koncertuje a pracuje ve studiu sólově i s velkými popovými hvězdami. V roce 2018 o něm natočili film Still on the Run: The Jeff Beck Story. Mluvil tam o něm i Eric Clapton, se kterým se dříve neměli moc rádi, ale nakonec se usmířili.