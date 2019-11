Poslední rozloučení s režisérem Vojtěchem Jasným zakončil potlesk vestoje

„S Vojtěchem jsem se znal z doby ještě předrevoluční. Měl jsem rád jeho filmy a tím, že on měl rád moje fotografie, tak jsme se mnohokrát setkávali. Taky jsem ho fotografoval. Mohu říci, že pokud mohl přijít na moji vernisáž, tak přišel. Za nejdůležitější návštěvu považuji výstavu, kterou jsem měl v New Yorku v Leica Gallery. Byla tehdy zima a přišel v takové krásné beranici a moc pěkně jsme si povykládali. Mám na něho jenom ty nejlepší vzpomínky,“ řekl Štreit. Ocenil také Jasného partnerku, která o režiséra v posledních letech obětavě pečovala.

Pódium velkého sálu divadla zaplnily při zhruba hodinovém smutečním obřadu věnce a kytice. Zazněly mimo jiné skladby New York, New York a My Way, které nazpíval americký zpěvák Frank Sinatra. Součástí posledního rozloučení bylo promítání Jasného krátkého snímku Česká rapsodie z roku 1969.