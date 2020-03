Poslední rozloučení s Janem Vyčítalem bude 10. března v Praze

V roce 1965 spoluzaložil skupinu Greenhorns, která se za normalizace musela povinně přejmenovat na Zelenáče. Skupinu dál vedl i přesto, že v 80. letech to nemohl dělat oficiálně, protože neměl hudební vzdělání. Pro Greenhorns, kteří hráli hlavně americké tradicionály a hudbu tamních hvězd country, psal většinu textů. Mnohé z amerických lidovek převyprávěl pro české posluchače a staly se z nich hity. Zpíval je on sám a Michal Tučný či Josef Šimek. Některé texty napsal Vyčítal například i Haně Zagorové nebo Věře Martinové.

Mnohé Vyčítalovy písničky vešly do zpěvníků. Trampové dodnes zpívají jeho Oranžovej expres, Pivní džíp, Cadillac, Rovnou, tady rovnou, Blízko Little Big Hornu, Červenou řeku, Blues Folsomské věznice, Když náš táta hrál a další. Vyčítalovo jméno znali také čtenáři satirického časopisu Dikobraz, kam dodával kreslené vtipy s typickými zubatými postavami s protáhlými nosy. Po roce 1968 nesměl několik let publikovat, tvořil proto pod pseudonymy. Později se jeho obrázky na stránky novin a časopisů vrátily, vedle toho ilustroval řadu knih.