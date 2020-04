Pořadatelé letních hudebních festivalů chtějí od vlády jasné stanovisko

„V úterý jsme odeslali ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi a premiéru Andreji Babišovi iniciativu podnikatelů ve volnočasovém průmyslu nazvanou Na rok zavřeno. Vyzvali jsme je, aby do 15. května jasně řekli, co s letními hudebními festivaly bude,“ řekl Právu Viktor Souček, spolupořadatel festivalu Hrady CZ, který je naplánovaný na víkendy od července do začátku září.

Iniciativu Na rok zavřeno podepsali zástupci tří desítek velkých akcí, zejména hudebních festivalů. Její autoři také upozorňují, že v případě celoročního výpadku tržeb hrozí pořadatelům mnohamilionové ztráty.

Iniciativa též obsahuje žádost, aby představitelé státu či příslušných poradních orgánů nevydávali vzájemně si protiřečící stanoviska k letním festivalům, která vyvolávají nejistotu mezi jejich subdodavateli a spolupracovníky. Zmiňují odmítavé stanovisko ke konání festivalů náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly a vyjádření ministra kultury Lubomíra Zaorálka, podle kterého by některé festivaly mohly být povoleny.

„To, co se nyní kolem letních festivalů odehrává, je nejhorší možný scénář. Nevíme vůbec nic, vláda se dosud jasně nevyjádřila,“ dodal Souček.

S několika scénáři jsou nuceni pracovat pořadatelé festivalu Colours of Ostrava, jenž by se měl uskutečnit 15. až 18. července v Dolní oblasti Vítkovic.

„Vláda nám není schopná říct rozhodné slovo a prodlužuje nám utrpení tím, že nám dává nejasné informace typu já bych nedoporučil, možná. Z toho důvodu to ale beru tak, že naděje dosud neumřela. Oficiální zákaz zatím jako pořadatelé nemáme,“ řekla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

„Nejzazší termín pro rozhodnutí je pro nás polovina června. Vyjádření vlády jsou stále ve stylu nevíme, možná. Neslyšeli jsme jasné stanovisko, jak to v létě bude. Zatím přípravy běží a počítáme s tím, že se to snad povede,“ uvedl Pavel Mikez, spolupořadatel libereckého festivalu Benátská! Ten by se měl konat v Liberci od 23. do 26. července. „Pokud bychom festival nakonec překládali, tak na příští rok,“ dodal.

Osud koncertů Guns N’ Roses či Kiss se řeší

V plánu je také několik velkých koncertů zahraničních kapel v České republice. V květnu by měli dorazit Korn, na červen jsou naplánovaná vystoupení skupin System of A Down, Guns N’Roses, Aerosmith nebo Lennyho Kravitze, na červenec Kiss či My Chemical Romance. Jejich pořadatel, agentura Live Nation, o osudu koncertů stále jedná.