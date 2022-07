Pořadatel Benátské! Petr Pečený: Nejen kapely dělají festival

Především musím moc poděkovat našim fanouškům. Těch, kteří chtěli vrátit vstupné za zakoupené lístky, bylo minimum. Počítat by se dali na desítky, a tak jsme to ustáli.

Festivaly, které čerpají výrazné podpory z veřejných zdrojů, si je dovolit mohou. My musíme počítat každou korunu, a tak jsme se v situaci, která byla, rozhodli do zahraničních skupin či zpěváků neinvestovat.

Nechci to zakřiknout, ale my určitě nezanikneme. Je samozřejmě rozdíl začít dělat festival, když mám na kontě miliony korun z dotací, anebo když startuju prakticky s nulou.

Vždycky jsme to ale ustáli a věřím, že se to povede i letos a v dalších letech.

Benátská! je značka, která přežila i zlé časy. Je to nejstarší mainstreamový festival v Čechách. Myslím, že je to už součást kulturní historie, ale ministerstvo kultury to určitě vidí jinak a nezajímá ho to. Věřím, že fanoušci budou festival podporovat i nadále. Nezastírám však, že to bude komplikované.