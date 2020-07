Chystá se festival TrutnOFF BrnoON. Jeho pořadatelé slibují přitažlivou sestavu účinkujících na třech scénách. Jsou mezi nimi Bára Poláková (na snímku), J. A. R., Záviš, Visací zámek, Plastic People of The Universe, Mňága a Žďorp, Čankišou, Kurtizány z 25. avenue, Michal Prokop a Framus Five nebo Originální pražský synkopický orchestr a další.