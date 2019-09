Podvody s vodoměrem řeší v komedii Vlastníci Lábus, Melíšková, Havlová i Hádek

Do projektu zapojil řadu slavných herců - je tu Jiří Lábus, Kryštof Hádek, Stanislav Majer, Ondřej Malý, Pavla Tomicová, David Novotný, Dagmar Havlová, Vojta Kotek nebo Tereza Ramba (Voříšková).

„Těžko někoho vypichovat z toho sehraného hereckého týmu, protože tohle opravdu byla především spoluhra, spíš než jednotlivá sóla, ale určitě i mě překvapila vášeň, se kterou se Dagmar Havlová vrátila do komické role nebo to, jak Tereza Voříšková, dnes už Tereza Ramba, s pokornou profesionalitou utáhne ten motor celé schůze v poloze labilní matky tří dětí. A taky že Vojta Kotek se umí převtělit do taťky, který už se Snowboarďáky nemá fakt nic společného. A Jirka Lábus má ježka. Na hlavě i v roli. Ale mohl bych opravdu zmínit úplně každého. Klára Melíšková je ve své roli tak dokonale iritující, že už jsem ji ve střižně nemohl vystát a občas ji musel pauznout,“ popsal Havelka.