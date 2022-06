Podivuhodná historie sexu: Jak s ním souvisí jízda na kole či kukuřičné lupínky?

V doslovu ke své knize Kate Listerová píše, že dnes žijeme, pokud jde o sex, v nejsvobodnější době v dějinách. Lidé mohou o své sexualitě hovořit tak volně jako nikdy předtím. „Nikdy jsme nebyli ochotnější mluvit, naslouchat a respektovat hlediska a zkušenosti druhého.“ To samozřejmě platí jen pro západní země, ale i v nich nadále žijí rozsáhlé subkultury, které liberální přístup k sexu odmítají.

Listerová možnost mluvit o sexu svobodně využívá dosyta – jen pohled do obsahu knihy, v němž najdeme kapitoly nazvané Dějiny klitorisu, Orgasmus a onanie, Vibrátory a viktoriáni, Dějiny vaginálních výplachů či Dějiny ochlupení, naznačuje, že to bude opravdu jízda.

A hned zde vzdejme hold také mistrovskému překladu Petry Diestlerové, která dokázala do češtiny výborně převést erotický slang moderní i středověké angličtiny.

Kdybychom měli autorčin přístup k historii sexu stručně charakterizovat, pak by se dal nazvat obranou a reflexí ženského pohledu na věc. Hned v první kapitole se Listerová zabývá „ošklivým slovem pro ošklivou věc“ – dějinami kundy.

Slovo, které v češtině proslavil Miloš Zeman, když chybně přeložil mírnější anglický výraz pussy, je v knize použito 213krát. Autorka nás provádí rozsáhlým etymologickým a historickým exkurzem a dochází k tomu, že ku*da (cunt) je „možná považována za vulgární slovo, ale je to slovo staré a poctivé. A také původní: všechno ostatní přišlo až potom“.

Je očividné, že některé věci do dějin sexu patří, třeba vibrátory nebo umělé panny, ale napadlo by vás, že se tam ocitne obyčejný bicykl? Autorka podrobně ilustruje, že v 80. a 90. letech 19. století bylo v Anglii jízdní kolo silným nástrojem ženské emancipace. Proti tomu, aby na kolech jezdily ženy, se zvedla silná vlna odporu ze strany lékařů a mravokárců.

„Představa ženy sedící obkročmo na bicyklu, s odhalenými lýtky a ňadry nestaženými korzetem, se sedlem mezi nohama, to byl nepopiratelně sexuální obrázek.“ Ženy se naštěstí nedaly odradit a za pár desítek let se celá tahle morální panika zdála už jen směšná.

Druhým vyvráceným mýtem je rozšířená představa, že vibrátor vynalezli viktoriánští lékaři, kteří „léčili“ hysterické ženy tím, že je manuálně přiváděli k orgasmu, a dostávali z toho křeče do prstů. Autorka rozborem lékařských textů z 19. století ukazuje, že hysterii tehdejší lékaři masáží vulvy vůbec neléčili a dobové masážní strojky byly určené k masírování úplně jiných partií těla. Škoda, historka to byla pěkná.

Zajímavě autorka interpretuje dějiny depilace, které dává do souvislosti s ošacením, jež skrývá stále menší část těla. „Holení nohou se rozšířilo s tím, jak se zkracovaly sukně, a když se spodní prádlo smrsklo na něco, co by se dalo použít místo zubní nitě (zdravíme tanga), zmizelo i pubické ochlupení.“