Po 50 letech skončila dechová kapela Moravanka

„Je to blbý. Jako když umřete a jste pořád živej. Prožívají to všichni, i muzikanti,“ řekl Českému rozhlasu ke konci kapely Slabák. Uvedl, že už mu zdraví tolik neslouží a vystoupení ho unavovala. To ho spolu s menším počtem koncertů v době pandemie přimělo podle rozhlasu k ukončení působení kapely.