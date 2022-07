Písničkář Rodan natočil duet s Američankou Isabellou Noel

S prvním singlem Gone se český písničkář Rodan na přelomu let 2020 a 2021 vyšvihl do hitparád. Teď to devatenáctiletý mladík s tváří kluka a vášní pro fotbal potvrzuje vydáním albového debutu Glasses Off, na němž v produkci Jana Čechtického (Ohm Square) s lehkostí, intimitou i jemnocitem balancuje mezi současným popem a indie folkem. K duetu I Just Lost A Friend si pozval Američanku Isabellu Noel.