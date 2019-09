Písničkář Michal Horák: Rád se pohybuju na hranici trapnosti

Prostřednictvím rodičů se Horák seznamoval i s hudební dobou před revolucí, s příběhy českého undergroundu a vůbec s tehdejším kulturním děním. Oblíbil si skupinu Nerez, fascinuje ho příběh kapely Plastic People of The Universe a dalších.

Témata textů mu přicházejí nahodile a on se jim nebrání. Například v aktuálním singlu Je to tak zpívá o tom, že nemá cenu trápit se maličkostmi, které nelze změnit.

„Vyšlo to z rodinné situace. Mamka měnila práci, my ji neustále uklidňovali a mě napadlo, že by nebylo špatné o tom napsat písničku a zasadit ji do školního prostředí. Snažil jsem se při psaní textu vycházet z běžných životních lapálií, ačkoli zrovna iPhone v ToiToice je reálná historka jedné mé kamarádky. Například nevolnosti z přejídání si ale občas zažil nejspíš každý, a upřímně, kdo v jedenácti letech nezatoužil dostat dopis z Bradavic. Já na něj také čekal,“ vysvětlil Horák.