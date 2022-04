Písničkář James Harries: Písně skládám už i s klarinetem

Krásný, protože mi hraní moc chybělo. Předprodej vstupenek však byl horší než před covidem, takže u pořadatelů nastala před koncertem mírná nervozita. Chci samozřejmě hrát pro co nejvíc lidí, ale tentokrát jsem byl klidný a těšil se. Chtěl jsem prostě konečně jít na pódium a hrát. Nakonec se lidé sešli a koncert se povedl.

Když v únoru vypukla válka na Ukrajině, neprožíval jsem dobré časy. Důvody byly ekonomické, kulturní, covidové i válečné. Měl jsem pesimistickou náladu, za moc to nestálo. Potřeboval jsem tedy hrát, kvůli své psychice. Stejně tak věřím, že možnost chodit zase na koncerty ulevila i spoustě jiných lidí. Byl jsem skoro dvě hodiny na pódiu a strašně mě to bavilo.

Nikdy nevím, co se na nich stane a k jakým tématům se dostanu. Pokud jde o válku na Ukrajině, proběhla řada koncertů na podporu Ukrajinců a myslím si, že spousta lidí dělá, co může, i mimo koncerty. Když tedy na mých vystoupeních budou lidé myslet na něco jiného, veselejšího, bude to v pořádku.