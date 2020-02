Písničkář James Harries: Netoužím být megahvězdou

Je to pro mě lichotivé a jsem rád. Loni jsem v Čechách vůbec nehrál, přesto například stanice Evropa 2 nebo Radiožurnál hrají poměrně často skladbu Superstition. Pro každého muzikanta je to skvělé. Nic zásadně emotivního to ale ve mně nevyvolalo. Vyšla deska, čekají mě koncerty a budu rád, když to, že mé skladby znějí z rádia, bude mít dopad na návštěvnost.