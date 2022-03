Písničkář Bob Dylan vydá eseje o práci svých kolegů

Bob Dylan založil první kapelu už na střední škole. Mezi jeho nejznámější písně patří Blowin’ In The Wind, The Times They Are A-Changin’, Subterranean Homesick Blues, Tangled Up In Blue, Knockin’ On Heaven’s Door či Just Like A Woman. V roce 1988 byl uveden do Rock’n’rollové síně slávy a o tři roky později si převzal Grammy za celoživotní přínos.