Píseň Zničená zem o vztahové válce ztvárnila Kateřina Marie Tichá s hercem Igorem Orozovičem

„Píseň Zničená zem je o chvíli ticha, kdy skončí boj a člověk si uvědomí, co kolem sebe vlastně napáchal. Je to o tom posledním momentu, kdy se obě strany rozhodují, co bude dál. Jestli budou o vztah a o lásku bojovat, nebo je čas odejít,“ říká Kateřina Marie Tichá, která pod vedením režiséra videoklipu Jonáše Lipa Červinky sehrála svou první opravdovou roli, ze které se podle jejích slov ještě pár dní po natáčení zotavovala.