Píseň Eltona Johna pro Dianu při loučení málem nezazněla

Kanál Sky News uvedl, že zpočátku se královské rodině vystoupení Eltona Johna v rámci loučení s Dianou příliš nelíbilo. Westminsterské opatství mělo tedy v pohotovosti saxofonistu, který by hrál v případě, že by Buckinghamský palác s provedením speciální verze skladby Candle in the Wind nesouhlasil.