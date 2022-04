Petra Nesvačilová: Mou neřestí je láska k čokoládě

No, tak to je opravdu vtipné přirovnání, které by mě ani ve snu nenapadlo. Ta představa mě samozřejmě velmi těší a divákům za ni děkuji. Humor je pro mě velmi důležitý a nedokážu si představit, že bych fungovala bez něj. Myslím, že jsem ho zdědila po svých rodičích, především po tátovi. Vtipná je i maminka a vlastně i můj partner.