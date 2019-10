Petr Nárožný málem zmrznul na zámku

Režisér Jiří Vejdělek se však záměrně rozhodl točit tento film v reálných lokacích. „Chtěl jsem, aby Poslední aristokratka vypadala pravdivě. A také, když máme takovou spoustu krásných památek, proč je neukázat. Ovšem, to jsem si naběhl, zima byla na zámcích ukrutná. Topit se úplně nedá, aby to neponičilo nábytek nebo obrazy. Herci museli krýt pod kostýmy ještě několik zateplovacích vrstev. A i tak se jim často při mluvení srážela pára u úst. To i mně mrzl úsměv na rtech. Naposledy jsem takhle zimou herce trápil při Účastnících zájezdu, kdy jsem je hnal do moře, i když štáb na břehu přešlapoval v péřovkách“ vzpomíná Vejdělek.