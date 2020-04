Petr Fiala ze skupiny Mňága a Žďorp: Výhled byl depresivní. Už je to pryč

Pokud jde o online koncerty, patříte k nejaktivnějším skupinám u nás. Co vás k tomu vede?

Je to pro nás normální způsob existence, který lze naplňovat v tomto výjimečném nouzovém stavu. První schůzku k tomu, co budeme dělat, když bylo zakázáno konání koncertů, jsme měli 12. března. Napadlo nás odehrát stream šesti písniček, který měl na naše poměry gigantický ohlas, protože ho vidělo na šedesát tisíc lidí.

Od následující soboty 21. března jsme pak naplánovali pravidelné koncerty. Každý začíná ve dvacet hodin, jako v rockovém klubu, a děláme je ve spolupráci s Mall.tv v rámci programu #kulturažije. Odehráli jsme jich pět, před sebou máme další tři a čtyři následující termíny jsou předjednané.

Jsou ty koncerty stejné?

Nejsou. Od začátku je připravujeme tak, aby byl každý úplně jiný. Na prvních čtyřech jsme kromě pár nejprovařenějších hitovek neopakovali ani jednu písničku dvakrát. Přitom jsme odehráli dohromady asi sto skladeb.

Mňága a Žďorp na střeše hotelu Apollo. Foto: archiv kapely

Mají online koncerty pro vaši skupinu nějaký finanční efekt?

Koncerty na Mall.tv jsou propojené s donátorskou stránkou donio.cz a my jejím prostřednictvím vybrali od diváků na dobrovolném vstupném za pět odehraných 417 tisíc korun. Efekt to tedy má docela dobrý. Z principu se v kapele dělíme vždy rovným dílem. Navíc jsme do toho přibrali i manažerku, takže až bude po koncertech, rozdělíme si vybranou částku na sedm stejných dílů.

Hlavní důvod byl ale ten, že jsme chtěli zůstat spolu a chtěli jsme hrát. Online koncerty jsou proto řešením. Navíc jsou velmi sledované. Naše vystoupení na střeše valašskomeziříčského hotelu Apollo minulou sobotu vidělo sto třicet tisíc lidí. Předešlá čtyři nějakých tři sta tisíc lidí v součtu.

Navíc dostáváme tisíce různých vzkazů a komentářů, ze kterých je patrné, že ty koncerty lidem pomáhají a těší je a oni se těší na každý další. To je zcela zásadní zpětná vazba. Zůstáváme tak spolu s našimi fanoušky.

Také tím pádem pořád hrajete…

Přesně tak, to je velmi důležitý vedlejší efekt. Když člověk přijde o práci, má z toho depresi a připadá si zbytečný. My si díky online koncertům ale uchovali sebevědomí. Navíc na nás tím pádem koronavirus nemůže, protože, jak známo, u asi třetiny nemocí je jednou z příčin stres. A ten my nemáme.

Jediný, který se dostavuje každou sobotu, je z toho, aby během online přenosu koncertu nespadl internet. Naštěstí máme super technický štáb z Mallu, který za námi dojíždí, takže už to snad nehrozí tolik jako na začátku streamování.

Petr Fiala z kapely Mňága a Žďorp. Foto: Petr Horník, Právo

Bylo těžké domluvit koncert na střeše hotelu Apollo ve Valašském Meziříčí?

Absolutně ne, byla to brnkačka. Podepsal jsem s majitelem smlouvu na pronájem střechy hotelu na pátek a sobotu, to vše za nula korun, a bylo to. Děkujeme panu Hojgrovi.

Na jakém zvláštním místě jste v minulosti už hráli?

Spousta klubů, ve kterých jsme koncertovali, byla opravdu divná. Vzpomínám si také na koncert v nějakém kamenolomu v Maďarsku nedaleko Szegedu. Bylo to pro nějakou firmu a bylo to velmi bizarní.

Mňága a Žďorp při koncertu na střeše hotelu Apollo. Foto: archiv kapely

Skládáte v této době i nové písničky?

Samozřejmě, tato doba je inspirativní. Musím ale upřímně říct, že teď pracuju víc než za normálního provozu kapely. To jsem se po obědě přikodrcal k dodávce, zeptal se, kde hrajeme, a jeli jsme tam.

Teď se celý týden učím písničky, které budeme o víkendu hrát, ale na běžných koncertech jsme je léta nehráli, takže mi už trochu vypadly, dělám propagaci koncertů nebo domlouvám všelijaké drobné technické věci, kterých je hodně a z nichž některé kvůli omezením není lehké vyřídit. Na druhou stranu jsem se například naučil dělat konference po Skypu. Hláška, že když se chce, nic není problém, je podle mě pravdivá.

To všechno nás v kapele lidsky úžasně spojilo. Jsme si vědomi toho, že jsme v tom namočeni všichni, nikdo se neveze, všichni makají. Na první nouzové schůzce 12. března jsme věděli, že zaplatíme složenky na nejbližší měsíc dva, protože jsme měli něco našetřené. Netušili jsme ale, jak je budeme platit v případě, že nebudeme moci hrát třeba půl roku.

Výhled byl depresivní. Ale protože teď pravidelně hrajeme, něco vyděláme, pracujeme, vymýšlíme, bavíme se a má to dopad, depka je pryč. Bude to znít divně, ale pro mě jsou tyto dny svým způsobem nádherné. I s rouškami na obličeji.

Řada kapel si online koncerty chválí. Myslíte si, že by se v budoucnu mohly stát součástí hudebního života?