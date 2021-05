Peru 1970: Vilém Heckel se po 51 letech vrátil do Limy

Současnou výstavu v muzeu Inca Garcilaso zorganizovalo Velvyslanectví ČR v Peru u příležitosti oslav dvou set let nezávislosti této jihoamerické země.

„Původně jsme takto chtěli tragickou událost připomenout už loni, ale pandemie nám v tom zabránila,“ uvedl český velvyslanec v Limě Michal Sedláček s tím, že expozice – připravená Západočeským muzeem v Plzni z Heckelova archivu – bude v Limě k vidění do 20. června.

„Uskuteční se ve čtvrtek 20. května v mé rezidenci. Film by měl být také součástí festivalu on-line Al Este, jenž začíná v Limě tento týden,“ upřesnil Sedláček.

Fotografie do Limy jinak putovaly z Česka. Mnohé z nich mohli lidé vidět již před třemi roky na výstavě Vilém Heckel 100.

První z jmenovaných přiznává, že původně považovala možnost naplnit umělcovo přání staré více než padesát let za velmi složité: „Přesun výstavy do Peru jsem považovala za víceméně nedostupný cíl. O to více jsem vděčná velvyslanci ČR v Peru Michalu Sedláčkovi, že výstavu v Limě zorganizoval a nezalekl se ani mnoha komplikací. Jsem moc ráda, že se po mnoha letech naplnil plán Viléma Heckela.“