Peca rapuje o svém rodném městě

„Přestože mám za sebou dlouhou osmiletou pauzu, napsal jsem už na osmdesát devadesát songů. Je v nich poměrně dost zmínek o Broumovu, ale vždycky to bylo spíš tak, že jsem se v textu zmínil, odkud pocházím a jak mám to místo rád. Vysloveně o městě je to ale má první skladba,“ vysvětlil Peca, jehož tvorbu lze sledovat třeba na Instagramu pod nickem @mcpecaofficial.