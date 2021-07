Pavel Pafko o Milanu Lasicovi: Jestli má Bůh paměť, musí si nás pamatovat

S profesorem Pavlem Pafkem chodil Milan Lasica v Bratislavě do školy od 1. třídy až do maturity. „A protože jsme byli oba evangelíci, chodili jsme spolu pravidelně i do kostela. On byl líný, často, když jsem ho vyzvedával, byl ještě v pyžamu. Ale byl to velmi dobrý student,“ zavzpomínal pro Právo Pafko.