Patnáct let se Šípem. Všechnopárty slaví 600. dílem

„Samozřejmě mě nenapadlo, že Všechnopárty budeme natáčet ještě za patnáct let, tedy v tomto roce. Myslel jsem si, že trvanlivost formátu je menší. Mám z toho pochopitelně radost, zájem diváků je v tomto případě životodárný,“ řekl Karel Šíp, jehož talkshow se pravidelně řadí mezi nejsledovanější pořady týdne.

„Od svých osmnácti let jsem v České televizi, tehdy ještě československé, a jen jako řadový zaměstnanec. Dres jsem změnil jenom jednou, přestoupil jsem do tehdy první soukromé televize u nás. Po osmi letech jsem se ale vrátil zpět do mateřského oddílu, jehož barvy hájím dodnes, což je klubová věrnost, která jistě stojí za povšimnutí,“ dodal.