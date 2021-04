Paris Jacksonová hovořila o svém otci. Jaký byl samozvaný král popu ve skutečnosti?

Svou hudební kariéru začala rozvíjet v roce 2020. Až jedenáct let po smrti otce to bylo proto, že nechtěla být posuzována jako dcera legendy. Se svým bývalým partnerem Gabrielem Glennem vydala EP projektu The Soundflowers. Loni pak vydala své sólové album Wilted. V roce 2021 hostovala na singlu kapely The Struts nazvaném Low Key in Love.