Pandemie nakopla Petera Gabriela

Britský zpěvák, skladatel, hudebník a bývalý člen skupiny Genesis Peter Gabriel nevydal nové album již jedenáct let. Vypadá to však, že se to brzy změní. Manu Katché, bubeník Gabrielovy doprovodné kapely, prozradil, a tím pádem potvrdil, že vzniká zcela nová deska. Vyjít by měla na konci letošního roku a má i pracovní název.