Palermo usíná. Představení, kde se diváci zapojí do hledání vraha

Inscenaci Městečko Palermo usíná tvůrčího týmu Janek Lesák & Natálie Preslová chystá na leden pražský NoD. Diváci se v ní ponoří do atmosféry italského mafiánského městečka 20. let a aktivně se zapojí do hledání vraha. Hlavní bude přežít do konce.