Pablo Dylan se vydal ve stopách dědy Boba

Tohoto tématu se dotkne zejména píseň All That Lasts, v níž Dylan zpívá o touze chránit své blízké v dobách nejistoty. Vzpomíná rovněž, jak fungoval „normální svět“.

Jak říká, Solitude vzniklo okamžitě poté, co se vrátil z turné a vstoupil do nového světa. „Jsou to i mé vzpomínky na to, jak svět fungoval dříve. Inspirovaly mě aktuální události a konec normality ve společnosti. A samozřejmě legendy ze světa blues,“ říká.