Ozzy Osbourne odložil pražský koncert. Kvůli svému zdraví zrušil celé turné

Vstupenky zakoupené na původní termín zůstávají v platnosti. Nový termín a více informací budou zveřejněny v nejbližších dnech. Oznámila to pořádající agentura Live Nation.

John Michael "Ozzy" Osbourne se proslavil jako zpěvák britské rockové kapely Black Sabbath, která vznikla v roce 1968 v Birminghamu. Po vydání osmého alba Never Say Die! (1978) ho ale kvůli alkoholovým a drogovým excesům ze sestavy vyhodili a on se vydal na sólovou dráhu, na které byl velice úspěšný.