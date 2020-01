Ozzy na novém albu pracoval se členy Guns N’ Roses i Eltonem Johnem

Album vzniklo v Los Angeles a seznam spolupracovníků tvoří bez nadsázky samé hvězdy. Baskytaru nahrál Duff McKagan (Guns N' Roses) a za bicí se usadil Chad Smith (Red Hot Chili Peppers). Jako speciální hosté jsou uvedeni i Elton John, Post Malone nebo kytarista Tom Morello (Rage Against the Machine).

Ve skladbách Under The Graveyard a Straight To Hell se kytary ujal dokonce ikonický rockový sólista s černým kloboukem Slash.

„Všechno to do sebe prostě zapadlo,” řekl Ozzy. „Slash je můj drahý přítel, stejně tak i Elton. Když jsem psal Ordinary Man, vzpomněl jsem si na starou Eltonovu píseň a řekl jsem Sharon: ‘Zajímalo by mě, jestli by si ji se mnou nezazpíval.’ Zeptali jsme se ho a on souhlasil. Zazpíval a zahrál na piano. Pecka.”