Osobnost elektronické hudby Adam Beyer ohlašuje v Praze dvě vystoupení

Ztělesnění techna a osobnost elektronické hudby. To jsou přirovnání, která používají publicisté píšící o švédském rodáku Adamu Beyerovi. Producent a DJ se do České republiky zatím podíval jen na festivaly a výjimečně na halové akce. Příští rok dorazí poprvé do klubového prostředí pražské SaSaZu, a rovnou dvakrát. Vystoupí v něm 14. a 15. února 2020.