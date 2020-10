Operní pěvkyně Soňa Červená: Nepropadám marným náladám

Divadlo mi teď chybí. A moc! A to jak kontakt z očí do očí s obecenstvem v pražském Ungeltu, tak i návštěva premiér pražských i mimopražských divadel. Tyto zážitky jsou nenahraditelné. Ještěže existují knihy, které člověka nutí k zamyšlení, a cédéčka, která ho pokaždé jinak uchlácholí.

Ano, jsem samotář, dokonce mlčenlivý samotář. Opravdu se ve své společnosti nenudím. Souhlasím s milovaným Karlem Čapkem: Kdyby lidé povídali jen to, co vědí – to by bylo ticho na světě!