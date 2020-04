Ondřej G. Brzobohatý: Pomáhám alespoň písní, nic jiného neumím

V posledních dnech vznikla řada písní, jež jsou podporou lidem, kteří čelí pandemii koronaviru a chrání životy druhých. Proč hudebníci začali v napjaté době přemýšlet o tom, jak do ní svým talentem vstoupit?

Nevím, jak u mých kolegů, ale v mém případě, s trochou nadsázky, vše pramení z mindráku, že jako hudebník nic jiného než skládat, hrát a zpívat písničky neumím. Respektive neumím zachraňovat životy a pečovat o nemocné, a tak to obdivuji u ostatních.

Zavolal jsem tedy prezidentku České asociace sester Martinu Šochmanovou a vysvětlil jí, že bych rád natočil a nazpíval písničku, kterou bych věnoval sestrám. Byla z toho nadšená a řekla mi, že to pro ně bude morální vzpruha.

Proč jste se rozhodl věnovat skladbu zrovna zdravotním sestrám?

Těch důvodů je víc. Zaujal mě například seriál Sestřičky, který vysílá Česká televize. Také mám v tomto sektoru spoustu kamarádek. Upřímně řečeno, než jsem zavolal paní Šochmanové, spojil jsem se s jednou z nich. Zeptal jsem se jí, jestli by jí a dalším sestřičkám udělala píseň radost. Odpověděla mi, že ano, že by je to rozhodně povzbudilo.

Všichni vidíme, že v tomto období dělají zdravotní sestry velmi nebezpečnou práci. Jsou nasazené takzvaně v první linii. My, kteří jsme zdraví, si ani nedokážeme představit, jak moc riskují. Když by byly v kontaktu s nakaženým, dotkne se to celých jejich rodin. Musely by se od nich separovat, a ne každá rodina si může dovolit být na dvou místech. Zkrátka mají můj obdiv ve všech směrech.

Je písnička Život úplně nová?

Ano, vznikla před týdnem. Napsal jsem ji v Opočně u rodiny své choti, kde momentálně jsem. Vznikla jen tak, z myšlenek na svět, na život. Je to tu velice inspirující, člověka tohle okolí vyloženě nabádá přemýšlet. Opočno je krásné zámecké město, nádherné je jeho okolí, hory, parky i obora. Mám tu klavír, takže píšu, skládám a pracuju.

Nejdřív jsem vymyslel melodii, potom jsem ji rozepsal do písně a rovnou vkládal slova. No a jakmile byla hotová, napadlo mě, co s ní dál. Zavolal jsem Vojtovi Dykovi a Martě Jandové, u kterých jsem předpokládal, že by mě v té myšlence podpořili a společně se mnou píseň pro sestřičky nazpívali. Oba neváhali a šli do toho.

Klip k písničce Život Video: archiv umělce

Potom jsem se spojil s hudebním producentem Daliborem Cidlinským a požádal ho, zda by to nezaštítil po výrobní muzikantské stránce. I on byl z nápadu a jeho přesahu nadšený. A ačkoli byl těsně po propuštění z nemocnice kvůli mírné zdravotní komplikaci, pustil se do práce s vervou.

Celé to vznikalo v trochu bojových, spíše jen virtuálních podmínkách, ale taková je teď doba. Všichni si přejeme jediné, aby sestry věděly, že za nimi stojíme a vážíme s jich.

Ve videoklipu účinkuje řada lidí, kteří drží nápis #pomahamsestrickam. Kdy klip vznikal?

Vznikal souběžně, o jeho sestříhání jsem poprosil Štěpána Kučeru ze studia TDT. Když jsem zavolal paní Šochmanové z asociace, řekla mi, že existuje iniciativa pojišťovny Generali na vytvoření aktivity #pomahamsestrickam. Hned jsem se s ní spojil, abychom své záměry o podpoře neduplikovali. Dobré úmysly se tak propojily v jeden projekt. Dohodli jsme se, že #pomahamsestrickam bude jak heslo klipu, tak celého záměru.

Rychle vznikly i webové stránky, na kterých je vysvětlené, jakým způsobem se dá sestřičkám přispět a kam peníze půjdou. V plánu je uhradit jim životní benefity, které jim budou alespoň částečnou odměnou za týdny náročného pracovního nasazení.

Pracujete v Opočně i na jiných hudebních věcech?