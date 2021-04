Omlouvám se, už nemohu. Vladimír Mišík oznámil, že končí s koncertováním

"Poslední průšvih je bolestivé onemocnění levé ruky artrózou, a tak s povzdechem ukládám svého akustického Gibsona do futrálu...," dodal.

Mišíka, který letos 8. března oslavil 74. narozeniny, pronásledovaly zdravotní problémy už v minulosti. "Vzhledem k mému zdravotnímu stavu jsem musel omezit koncerty. Zvládnu tak pět v měsíci, protože se musím ládovat léky, jinak to neudýchám. Ale užívám si to," řekl Mišík před třemi lety v rozhovoru s ČTK.

Hudebník chodící o holi v té době trpěl neuropatií a na koncertech už nevydržel stát. "Mám zdravotní problémy, které jsem očekával, ale díky lékařům jsem pořád schopen sednout do auta a slušně odzpívat koncert," konstatoval tehdy.

Mišík s hudbou začínal v 60. letech, kdy zpíval například s Kometami, Matadors a Blue Effectem. Ke konci první poloviny 70. let založil skupinu Etc..., se kterou přes mnohé personální změny koncertoval další desítky let.