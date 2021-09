Olympic pokřtí desku Kaťata

Kořeny skupiny Olympic sahají až do roku 1963 (původně se jmenoval Karkulka – KARlínský KULturní KAbaret). Složení se mnohokrát proměnilo, jediným původním členem zůstává Petr Janda. Za desítky let Olympic nahrál řadu legendárních hitů jako Snad jsem to zavinil já, Želva, Otázky, Dynamit nebo Pták Rosomák. Nežije ale z minulosti a stále se snaží o novou tvorbu.