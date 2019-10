Olga Lounová vydává charitativní klip k písni, k níž ji inspirovala kniha o psovi

„Bylo to na parkovišti po focení. Filip mi přečetl kus knihy, kterou psal, a mě to dostalo. Okamžitě mě to inspirovalo a začala jsem si broukat melodii. V tu chvíli Filipa napadlo vyslovit své tajný přání, že by se mu taková písnička líbila pro jejich nadaci,” vzpomíná Olga Lounová s tím, že píseň je o cestě, kterou každý z nás kráčí.