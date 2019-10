Ohlédnutí za devadesátými lety a legendárním klubem

Klub, o kterém věděli i ve světě, Němčok otevřel 17. listopadu 1991. Stal se výrazným symbolem divokých devadesátých let. Byla to doba, kdy bylo skoro všechno možné. V Bunkru mohl návštěvník potkat slavné hvězdy, politiky či popové zpěváky z druhé strany barikády. Někteří tam dokonce i vystupovali.

Na jedné z fotografií je rocková skupina Žlutý pes, která koncertovala v roce 1992 s Karlem Gottem v elvisovské image za mikrofonem. Do klubu chodil za zábavou i prezident Václav Havel a další mocní té doby.

Plakáty a letáčky na koncerty či výstřižky z novinových článků v mnoha případech odhalí překvapivé skutečnosti. Třeba to, že kytarista Ivan Král, který hrál v USA s Iggym Popem či Patti Smithovou, vystoupil v klubu se slavným baskytaristou Jimmyho Hendrixe Noelem Reddingem. Představili se tam i členové skupiny Velvet Underground Maureen Tuckerová a Sterling Morrison.

Panel složený z tehdy oblíbených papírových měsíčních programů klubu dokazuje fakt, že se v něm tehdy vystřídala zajímavá jména světové klubové scény (Treponem Pal, Babes in Toyland, In The Nursery, Moonspell či Waltari).