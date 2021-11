Obrazy, které pomáhají: Draží se i dílo dívky s bionickou rukou

Od počátku do této dobročinné aukce přispívali vynikající čeští výtvarníci. „Pamatuji si, jak jsme jezdívali k Jiřímu Kolářovi, ten se také rád účastnil. A říkával: Tedy, ten katalog je ale krásná galerie současného umění! A to mě vždy potěšilo,“ zavzpomínala Božena Jirků. Často prý jezdívala také za Zdeňkem Sýkorou do Loun, z jehož ateliéru byl krásný výhled na Středohoří. „Jeho manželka nám teď věnovala do aukce z jeho pozůstalosti právě obraz ze Středohoří s názvem Za Brodcem. Je to velmi vzácný obraz ze 70. let, něco úplně jiného než moderna, které se Zdeněk Sýkora věnoval ve své pozdější tvorbě,“ dodala.