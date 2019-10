Obnovení As I Lay Dying vystoupí ve Foru Karlín

Skupina založená na začátku nového tisíciletí v San Diegu prorazila v roce 2008 se čtvrtým albem An Ocean Between Us, které se dostalo na osmé místo žebříčku Billboardu a její píseň Nothing Left byla nominovaná na cenu Grammy. O tři roky později své kvality kapela potvrdila na desce The Powerless Rise.

Když byl Lambesis v prosinci 2016 předčasně propuštěn, pokusil se kapelu obnovit, ale bylo to obtížné, část bývalých členů to nechtěla a změnila to až veřejná omluva zpěváka. V roce 2018 As I Lay Dying zveřejnili nové video My Own Grave a oznámili, že vyrážejí na turné, některé sály a festivaly však odmítly skupinu nechat vystoupit. Větší turné proto koná až letos na podzim k nové desce Shaped By Fire. V jeho rámci vystoupí skupina v pátek v Praze ze Foru Karlín, které bude upravené do komornější podoby.