O těch, kterým se narodíme

V prvním případě holčičky bystře glosující mamku, taťku i babičku dokonce v prenatálním věku. A ona v tom pokračuje i jako kojenec, který nakonec jediný ví všecko, jak to s rodiči, s jejich trampotami a tužbami nakonec je. O mamčiných sedánkách nad vínem s feministickou kamarádkou Irenou i budoucím mimomanželským partnerem totiž ví opravdu jen ona a čtenář. Stejně jako o taťkových trampotách v novinářské práci.

V další kapitole už tuto dvacetiletou dívku vnímá kluk, kterého svou samostatností zaujala. A do děje vstupuje jeho o devět let starší ségra, která je vypravěčem třetí kapitoly. Tehdy se dívá kolem sebe ve věku, kdy jí bylo patnáct a pak ještě trochu víc, glosuje vše, zvláště bratrův generační spor s kategorickým otcem. To umožnilo autorce popsat tajné plány všech zúčastněných a bolest při jejich naplňování velice působivým způsobem.