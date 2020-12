Nový McCartney vyjde 18. prosince, 50 let po první sólovce

Album bylo nahráno letos v Sussexu a je postaveno na živých nahrávkách vokálů, ke kterým pak dotáčel další nástroje. Celý proces k albu začal, když se Paul vrátil k nevydané skladbě z počátku 90. let, When Winter Comes (koprodukce George Martin). Paul pro píseň vytvořil novou pasáž, která dala vzniknout otvíráku alba Long Tailed Winter Bird – zatímco When Winter Comes, obsahující nové intro Winter Bird, se stalo velkým finále nového alba.

„Žil jsem uzavřený život na farmě s rodinou a každý den jsem chodil do studia. Musel jsem trochu zapracovat na nějaké filmové hudbě, a to se změnilo v úvodní skladbu. Když to bylo hotové, pomyslel jsem si, co budu dělat dál? Měl jsem nějaké věci, na kterých jsem pracoval v průběhu let, ale někdy čas vypršel a zůstaly nedokončené, tak jsem začal přemýšlet o tom, co mám. Každý den jsem začal nahrávat s nástrojem, na který jsem píseň napsal, a pak jsem ji postupně celou rozvrstvil, byla to velká zábava,” dodal.