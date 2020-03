Nový dokument o Beatles bude uvedený v září

Dokument by měl přiblížit poslední rok existence legendární liverpoolské kapely a nahrávání jejího posledního alba Let It Be, které vyšlo v roce 1970. Film poprvé představí v celé délce i poslední koncert skupiny, jenž se uskutečnil na střeše budovy na londýnské ulici Savile Row 30. ledna 1969.

Je sestříhaný z pětapadesáti hodin dosud nezveřejněných záběrů, které v roce 1969 nasnímal hudební režisér Michael Lindsay-Hogg, a ze sta čtyřiceti hodin většinou dosud neznámých archivních zvukových záznamů z nahrávání zmíněného studiového alba.

„Jsem velmi rád, že se Peter ponořil do našich archivů a vytvořil film, který ukazuje pravdu o společné nahrávce Beatles,“ řekl Paul McCartney. „Mezi námi panovaly přátelství a láska. Film mi připomíná šíleně krásný čas, který jsme prožívali.“

Snímek The Beatles: Get Back současně přehodnocuje místy negativní vyznění dokumentu Let It Be, který měl premiéru v roce 1970, tedy krátce poté, co formace oznámila svůj rozchod. Jeho režisérem byl zmíněný Lindsay-Hogg. Kapele za hudbu z něho udělili v roce 1971 Oscara.

Ringo je spokojený

O chystaném Jacksonově filmu se pozitivně vyjádřil i bubeník Ringo Starr, který ho již zhlédl. „Bylo skvělé se na něj dívat. Celé hodiny jsme se jen smáli a bavili se. Vůbec to tehdy nebylo tak jako ve verzi, která vyšla dříve. Myslím, že tato je více o lásce mezi námi a o tom, jací jsme opravdu byli,“ řekl.

Peter Jackson práci na dokumentárním filmu podle NME zhodnotil takto: „Šlo o radostné objevování. Měl jsem čest být jakousi mouchou na stěně a pozorovat, jak největší skupina všech dob pracuje, hraje a vytváří mistrovská díla.“

Beatles vznikli v roce 1960 v Liverpoolu a hudební kritika je dodnes považuje za jednu z nejlepších a nejvlivnějších kapel všech dob. Ve Velké Británii nahráli a vydali dvanáct studiových alb. Kapela má na kontě deset cen Grammy, včetně trofeje za celoživotní přínos. Má i Oscara za skladbu Let It Be ze stejnojmenného dokumentárního filmu z roku 1970. V roce 1988 byla uvedena do Rock’n’rollové síně slávy.