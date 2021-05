Nové knihy: Zárybnická, Kolář a Rodčenkov

„Povíš mi to, až přistaneš.“ To jsou poslední slova, která studentka Sam Graysonová slyší před startem letadla z úst své matky. Po přistání jsou však její rodiče a mladší bratr nedostupní. V jejich idylickém rodinném domě jsou rozsvícená světla, zapnuté počítače a vyvěšené vánoční ozdoby, Graysonovi ale jako by se vypařili. Sam se pouští do vyčerpávajícího pátrání po svých nejbližších.