Nové knihy: Wydra, Froňková a Špaček

Ve čtyřiceti se přestěhovala z Prahy na úplnou samotu, aby poznala, že náruč venkova nevoní jen levandulí, ale taky hnojem. Ovšem ani ten vám díky této knize tolik páchnout nebude. A s ním ani žádná překážka, kterou vám život hodí do cesty. Pokud se strhne na Sněžce vichřice, zrovna když se naposledy loučíte s tatínkem, pokud vás vítr připraví o wow vlny, jen co opustíte kadeřnictví, nebo pokud skončíte na dálnici v protisměru v nepojízdném autě, je důležité neztrácet hlavu. Třeba se objeví zachránce v neonových žabkách. Sbírka povídek z pera nezdolné optimistky, která úsměvně představuje „výběr z patálií“ z cesty svým pestrým životem, nabízí laskavé čtení.

Koncem března 1944, když se Stalinovy jednotky tlačí na Ukrajinu, musí mladý Emil a Adeline Martelovi učinit strašlivé rozhodnutí: čekat na vpád sovětského medvěda a riskovat, že budou posláni na Sibiř...? Nebo neochotně následovat vlky – vražedné nacistické důstojníky, kteří se zavázali chránit „čistokrevné“ Němce? Martelovi jsou jednou z mnoha rodin německého původu, jejichž předkové farmařili na Ukrajině více než sto let. Ale poté, co už před válkou žili za Stalinova děsivého režimu, se Emil a Adeline rozhodnou, že musí utéct ze své země s vlky, kterými pohrdají, aby unikli Sovětům a vydali se hledat svobodu.

Romy Schneiderová a Alain Delon byli ve své době považováni za pár snů. Když se v roce 1958 poprvé setkali v Paříži při natáčení filmu Kristýna, zamilovali se do sebe a toto mimořádné partnerství, poznamenané četnými vzestupy a pády, vydrželo pět let. I přes jejich odloučení stanuli o čtyři roky později znovu před kamerou jako milenci v kultovním filmu Bazén. A vzniklo přátelství, které trvalo až do předčasné smrti Romy Schneiderové v roce 1982.