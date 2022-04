Nové knihy: Woleská, Santlofer a Němcová

New York má Chelsea, Londýn Notting Hill a Paříž – ta má Levý břeh. Co jsou tato místa zač? Všechna jsou rájem pro milovníky stylu a líhní módních trendů...

Zvlášť na Levém břehu má móda hlavní slovo a doslova nařizuje, co se musí nebo nesmí nosit. Proto není divu, že se zrovna zde v jednom luxusním obchodním domě setkají Capucine a Karine, dvě mladé ženy se společným vkusem i smyslem pro humor, padnou si do noty a brzy přijdou na geniální nápad: je čas vyhodit spoutávající pravidla do vzduchu a postavit se módnímu diktátu!