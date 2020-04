Nové knihy: Václav Ráž, Claire Frostová a Shelby Mahurinová

V této knize se lze dozvědět mnoho informací a zajímavostí o významných lidech naší země a zjistíme, co by o nich měl znát každý správný Čech, Moravan i Slezan! Máme právo být hrdi na to, co všechno naše osobnosti dokázaly. Kam díky nim naše malá země posunula vědu a techniku, jak a čím přispěla na světové výzkumy a objevy.