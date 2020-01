Nové knihy: Tara Burton, Antony Cummis, Robin Cook, Nicholas Spark a další

Tara Isabella Burtonová napsala bohémský příběh z prostředí New Yorku. Hlavní hrdinka Luisa se v něm snaží přežít. Má několik špatně placených zaměstnání, bydlí v podnájmu a chce být spisovatelka. Jednoho dne však potká Lavinii, která má všechno – krásu, peníze, šaty, přátele a úžasný byt. A její život se začne měnit.

Než se Japonsko v roce 1635 cizincům na více než dvě stě let oficiálně uzavřelo, vznikla řada unikátních a donedávna neznámých svědectví západních cestovatelů. Antony Cummins odkrývá historii země s pomocí nově probádaných dokumentů z dob samurajů. Analyzuje i staré mýty a pověsti, čímž vzniká vhled do mysli země.

Hope Andersonová prožívá těžké období a rozhodne se strávit týden na rodinné chatě v Severní Karolíně, aby připravila dům na prodej. Bere si tak i čas na to, aby se zamyslela nad svou budoucností. V tu chvíli míří do Severní Karolíny také Tru Walls, kterému přišel dopis od jeho údajného otce, jenž by právě tady měl žít. Jejich cesty se následně spojí.