Nové knihy: Stephen King, Veronika Válková a Martin Harák

Arliss Cutter je drsný, ale nesmírně charismatický policista s doko­nalým pozorovacím talentem. Studená, temná, téměř neobydlená jihovýchodní Aljaška. Ze šokující vraždy domorodé dívky tuhne krev v žilách, a to i tak ostří­lenému strážci zákona. Natáčení reality show Ženy rybářů převrátí život v dosud poklidném místě vzhůru nohama, a to zvláště poté, co se ztratí dva členové štábu. Snad každý tu má nějaké tajemství, pověstného kostlivce ve skříni. Dokáže Cutter odhalit, kdo všechno je do zločinů zapojen?