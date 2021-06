Nové knihy: Sewardová, Kyšperský a Klicperová

Ana se narodí v Galileji v dobách, kdy se na ženy pohlíží jako na majetek a dívky opouští své otce, jen když se vdávají. Netouží po ničem jiném než mít nad svým osudem kontrolu. Umí číst a psát, a navzdory matčiným obavám se chce dělit o své myšlenky a najít svůj hlas. Hlas, který by mluvil za všechny tiché ženy.

Sloan McPhersonová je ve vodě jako doma. Její otec je lovec pokladů a ona sama se potápí od dětství. Jednoho dne se však ocitne nejen v roli svědkyně, ale zejména podezřelé. Zrovna když je ve vodě, někdo do kanálu hodí zavražděnou mladou dívku, kterou kdysi znala. Kolegové od policie teď sledují každý její krok – a vrah rovněž.

Od roku 1947 je jméno prince Phillipa spjaté s britskou panovnickou rodinou. Své ženě, královně Alžbětě, projevoval vždy neochvějnou loajalitu. Oba se museli vzdát mnoha věcí, aby monarchii podpořili, a prince Philipa mrzelo, že mladší generace neprojevuje stejný smysl pro povinnost, jímž se vždy řídil on sám. V biografii shrnuje autorka základní milníky života, uvádí celou řadu dosud málo známých detailů a s nadhledem a pochopením vykresluje tuto výraznou osobnost.

Svazek obsahuje přepisy snů z posledních deseti let a současně také písňové texty, které sice byly zhudebněny, ale dosud nejsou v podobě písní součástí žádného z alb Kyšperského kapely Květy. Čtenář zde najde i ojedinělé texty z rozebraného alba Svetr z roku 2013. Hudebnost a básnivá obraznost písňových textů se s komickými, absurdními i hrozivými momenty lakonicky pojatých snů snoubí v imponující celek.

Dne 27. září 2020 zaútočil Ázerbájdžán podpořený Tureckem na oblast Náhorního Karabachu, enklávu, kterou posledních 30 let kontrolovala Arménie.

Autorky se do Karabachu vypravily v první den útoku, a byly tak prvními českými novinářkami, které se do oblasti bojů dostaly. Ke konci války se na místo vrátily a překročily hranice do Karabachu v den podepsání příměří. Sledovaly pálení karabašských vesnic a příjezd ruských vojáků. V lednu 2021 podnikly třetí cestu a přinesly výpovědi civilistů o válečných zločinech Ázerbájdžánu.