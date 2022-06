Nové knihy: Pilátová, Krausová a Kasparov

Erika Pilátová: Mám napečeno

Autorka svou vášeň pro sladké zdědila po babičce. O kariéře kuchařky dříve nikdy neuvažovala, ta si ji však našla sama. Dnes inspiruje mnoho domácností a přináší do nich i kus sebe. A na co máte chuť vy...? Nadýchané koblihy, skořicové šneky či kokosové řezy? Nebo dáte přednost něčemu slavnostnějšímu, například mangovému dortu, mátové bábovce či křehké Pavlově?

Kniha nezapomíná ani na nejmenší cukráře - společně s nimi se můžete vrhnout třeba na cupcakes, lívance z banánu či dračí koláč.

Esence, 192 stran, 399 Kč

Obal knihy

Jasmína Houdek, Pavel Houdek: Moderní sebeobrana

Tahle kniha je zbraň. Doslova i obrazně. Můžete s ní vzít po hlavě toho, kdo si dovolí vás obtěžovat. Uvnitř pak najdete návod, jak to udělat a kde na to vzít sílu a odhodlání. Moderní sebeobrana vás naučí, jak poznat své hranice i to, jak si je hájit. Ukáže vám, jak se za sebe postavit a nenechat si nic líbit, jak použít svůj hlas a říct si konečně „Dost!“ Naučí vás, jak používat své tělo jako zbraň.

Moderní sebeobrana není trénink. Je to životní styl – beze strachu a s pořádnou dávkou sebevědomí.

Listen, 248 stran, 379 Kč

Obal knihy

Jakub Kynčl: Pas a pes

Může Čech se stálým zaměstnáním vměstnat do pěti týdnů dovolené hromadu dobrodružství na druhém konci světa? Může, a navíc to barvitě zdokumentoval na více než stovce kvalitních fotografií v nabitém cestopisu Pas a pes. Z klimatizované kaceláře rovnou do pralesa s hloupým úsměvem na rtech a jet lagu navzdory.

V barvitých příbězích z Latinské Ameriky se dozvíte, proč mohou být krevety ta nejbezpečnější objednávka, spolu s autorem budete stopovat jaguára v belizském pralese a potvrdíte si, že v Kolumbii nejdou pro výstřel daleko. A když dojde na osudové setkání se čtyřnohou tulačkou Norií v nejsušší poušti světa, přesvědčíte se o tom, že láska hory přenáší. A někdy i ty šestitisícové.

Obal knihy Foto: Grada

Grada, 248 stran, 449 Kč

Viola Ardoneová: Nejsem jako džbán

Píše se rok 1960, Olivě Denarové je patnáct let, žije v malé sicilské vesnici a už od malička ví, že „žena je džbán – kdo ho rozbije, ten si ho nechá“.

Ráda studuje a učí se těžká slova, běhá, až sotva popadá dech, potajmu si překresluje do sešitu tváře filmových hvězd, chodí s otcem sbírat šneky, střílí prakem kameny po těch, kdo se posmívají jejímu kamarádovi Sarovi. Nelíbí se jí představa, že bude mít měsíčky, protože od té doby nebude tohle všechno moci dělat a bude se muset bránit mužům, aby došla bez úhony ke svatbě.

Dílo je sondou do násilí v důsledku společenských rolí, které se týká všech, včetně mužů. Je-li Oliva Denarová nezapomenutelnou postavou, její mlčenlivý otec, který ji nechává rozhodovat se vší zmateností, kterou pro ni volba znamená, je jednou z nejdojemnějších mužských postav v současné italské beletrii.

Ikar, 256 stran, 299 Kč

Obal knihy

Milena Štráfeldová: Krycí jméno Studentka

Odpudivá husákovská normalizace nás nutila k přetvářce, předstírané loajalitě, kompromisům a lhaní, jen abychom mohli vést jakžtakž normální život. Otevřeně se proti ní postavil jen málokdo.

K těmto odvážným patřila i chartistka Lilian Landová, studentka jednoho z pražských gymnázií, kterou však StB v roce 1979 dohnala k sebevraždě. Její příběh se stal volnou inspirací pro román Krycí jméno Studentka.

Život románové Lídy se od jejího reálného předobrazu v mnohém liší, obě se však staly obětí stejného režimu. Obě žily v době, o které jsme si možná naivně mysleli, že je už minulostí. Historie se ale ráda vrací a totalitní režimy, jak to dnes ukazuje putinovské Rusko, minulostí rozhodně nejsou. Osud Lilian či Lídy by tak měl být i varováním, abychom návrat totality nedopustili.

Ikar, 360 stran, 399 Kč

Obal knihy

Dita Krausová: Život s Otou

Válečné události zavedly Otu B. Krause (1921–2000) nejprve do terezínského ghetta, pak do osvětimského pekla, kde jako vychovatel působil na dětském bloku, a následně do pracovního tábora ve Schwarzheide, odkud se s pochodem smrti dostal zpět do Terezína. V roce 1949 emigroval s manželkou Ditou do Izraele, kde řadu let pobývali v kibucu Giv´at Chajim a poté pracovali jako učitelé angličtiny v Hadassim.

Ota za život vystřídal celou řadu zaměstnání, srdcem však zůstal až do své smrti především spisovatelem a jeho knihy byly přeloženy do mnoha světových jazyků.

Biografii provází bohatá obrazová dokumentace a ukázky z Otova deníku.

Ikar, 296 stran, 359 Kč

Obal knihy

Karla Tchawou Tchuisseu, Sabina Straková: Červená propiska: E-MAILY A JEJICH (NE)PRAVIDLA

Také často váháte, co napsat do předmětu e-mailu...? Oslovujete adresáta ve formálním e-mailu „dobrý den“...? Máte problém s vystižením hlavní myšlenky svého e-mailu...? Všimli jste si, že sem tam necháte v textu hrubku či překlep...? Chcete psát e-maily na profesionální úrovni...?

Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, tak je tato publikace určena právě pro vás.

Užitečná příručka neobsahuje pouze pravidla formální e-mailové korespondence, ale také mnoho tipů a rad, jak zlepšit psaný projev, vyhnout se nejčastějším chybám, nenechat se zahltit e-maily a jak efektivně komunikovat.

Universum, 176 stran, 279 Kč

Obal knihy

Kateřina Strnadová-Leboutte: Pokoj č. 9

Román, který napsal sám život. Tak by se dal označit příběh Kateřiny a její rodiny. V knize popisuje dětství a vyrůstání v komunistickém Československu, přestěhování do Belgie za manželem počátkem 90. let a narození čtyř dětí. Mají spokojený a krásný život až do té doby, než jejich 16letá dcera Karolína onemocní autoimunitní encefalitidou NMDAR, postupně přestává mluvit, ztrácí paměť i svou osobnost. Začíná skoro osmileté peklo, které je všechny poznamená. Jak to nakonec dopadne? Uzdraví se Karolína? A co její matka Kateřina? Začne vnímat svět kolem sebe jinak? I o tom se můžete dočíst v knize, která ukazuje, že vždy existují cesty, jak se odpíchnout ze dna a znovu se nadechnout.

Pointa, 144 stran, 249 Kč

Obal knihy

Mantak Chia, Rachel Carlton Abramsová: Multiorgasmická žena

V této jedinečné naučné knize vám spoluautor bestselleru Multiorgasmický muž a spoluautoři knihy Partneři a multiple-orgasm prozradí, jak dosáhnout orgasmu, kdykoliv chcete, mít tolik orgasmů, kolik chcete, zažít intenzivní, několikanásobné celotělní orgasmy, využít sexualitu pro léčení a zlepšení svého zdraví. Krok za krokem se naučíte techniky, které vám umožní zažívat takovou sexuální rozkoš a léčení, o nichž jste možná ani netušili, že jsou možné. Tento ilustrovaný průvodce umožňuje ženám všech věkových kategorií ovládnout svou sexuální energii a využít ji k výživě svého těla, mysli a duše.

Práh, 312 stran, 330 Kč

Obal knihy

František Niedl: Železná rukavice

Ondřej z Rohatce se usadil na hradě Jenčov, který dostal od markraběte Karla se služby, jenž mu prokázal při tažení v Itálii. Avšak ne všichni jsou z takového stavu nadšeni. Co je asi může k tomu bezvýznamnému zboží přitahovat? A proč musí kvůli tomu umírat lidé? Jsou to ložiska železné rudy, nacházející se na pozemcích náležejících k Jenčovu. A tak se křivoklátský purkrabí Chval z Valdéře nezastaví před ničím, co by mu dopomohlo k získání onoho zboží. Přesvědčí krále Jana Lucemburského, aby darovací listinu jeho syna markraběte Karla zneplatnil. Poslechne Karel, jehož vliv a oblíbenost v království neustále stoupá, svého otce?

Moba, 280 stran, 288 Kč

Obal knihy

Jarmila Pospíšilová: Palec a selská pýcha

Kniha zavede čtenáře do jedné z místních částí Kročína, tedy obce, v níž Viktor Palec vykonává funkci starosty, se přistěhuje mladá rodina původem z města. Koupili jeden ze starých gruntů a s elánem se pouští do rekonstrukce. Při vyklízení stodoly najdou pod podlahou malý sklípek a v něm lidské ostatky. Zjistí se, že jde o bývalého majitele, posledního z rodu, který tu hospodařil po řadu generací. Starousedlíci si pamatovali, že po statkáři bylo vyhlášeno pátrání, a nakonec byl úředně prohlášen za mrtvého.

Moba, 256 stran, 229 Kč

Obal knihy

Kateřina Tachovská – Vestman: Kniha Řekni, že jsi Tachovská

Na pozadí historických událostí se v této knize rozvíjejí osudy dvou významných brněnských rodin – česko-německých Uxů, zakladatelů Slévárny bratří Uxů na Plotní a české rodiny Tachovských, někdejších majitelů největší brněnské drogerie na České. Autorka, potomek obou těchto rodin, líčí autenticky, jak do jejich života zasáhly dramatické dějinné události od dob mocnářství po vznik republiky, přes obě světové války až do dnešních dnů.

Moba, 280 stran, 270 Kč

Obal knihy

Emily Henryová: Alex, léto a já

Poppy a Alex, Alex a Poppy. Nemají vlastně vůbec nic společného. Ona je jak z divokých vajec, on nosí béžové kalhoty. Ona má neuhasitelnou touhu cestovat, on radši sedí doma s knížkou. Ale nějak se stalo, že od jisté památné společné jízdy domů ze studií jsou z nich nejlepší kamarádi.

Většinu času žije každý jinde. Ona v New Yorku, on v jejich rodném městečku, ale už deset let spolu každý jezdí rok na úžasnou dovolenou. Nebo spíš jezdili. Před dvěma lety se totiž všechno zhroutilo a oni spolu od té doby nepromluvili.

Metafora, 384 stran, 449 Kč

Obal knihy

René Manzor: Na hraně

V lese nad vesnicí Gévaugnac je nalezena mladá dívka, upálená během noci na hranici. Kapitánka Julie Frayssová z policejní stanice v Toulouse dostane rozkaz okamžitě ukončit právě započatou dovolenou, převzít vyšetřování a postup konzultovat s Novakem Marrekem, bývalým kapitánem, který podobné případy se stejným modem operandi před dvěma lety vyšetřoval. Tenkrát mladé dívky vraždil záhadný Spalovač – sériový vrah, který Marrekovi jen o vlásek unikl a dodnes mu nedá spát.

Metafora, 320 stran, 399 Kč

Obal knihy

Garry Kasparov: Zima přichází

Proč je nutné zastavit Vladimira Putina a nepřátele svobodného světa? Nové vydání kultovní knihy doplňuje předmluva rusisty a novináře Libora Dvořáka. Začátek 90. let 20. století, rozpad Sovětského svazu, éra prezidenta Borise Jelcina, čečenské války, a prvních 15 let Vladimira Putina ve funkci prezidenta nebo premiéra Ruska. Všechny tyto události jsou ve větší či menší míře reflektovány v knize Garryho Kasparova.

Jota, 311 stran, 398 Kč